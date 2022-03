BALADE GOURMANDE À VAULANDRY Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou

Maine-et-Loire

BALADE GOURMANDE À VAULANDRY Baugé-en-Anjou, 16 avril 2022, Baugé-en-Anjou. BALADE GOURMANDE À VAULANDRY Vaulandry Place de l’Eglise Baugé-en-Anjou

2022-04-16 14:00:00 – 2022-04-16 16:30:00 Vaulandry Place de l’Eglise

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire En plein cœur de la vallée des Cartes, venez découvrir les propriétés, les façons de consommer et les astuces pour reconnaitre les plantes sauvages comestibles – Régalez-vous ensuite avec la dégustation de quelques recettes. A partir de 8 ans

Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. Balade gourmande à Vaulandry En plein cœur de la vallée des Cartes, venez découvrir les propriétés, les façons de consommer et les astuces pour reconnaitre les plantes sauvages comestibles – Régalez-vous ensuite avec la dégustation de quelques recettes. A partir de 8 ans

Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. Vaulandry Place de l’Eglise Baugé-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Baugé-en-Anjou Adresse Vaulandry Place de l'Eglise Ville Baugé-en-Anjou lieuville Vaulandry Place de l'Eglise Baugé-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

BALADE GOURMANDE À VAULANDRY Baugé-en-Anjou 2022-04-16 was last modified: by BALADE GOURMANDE À VAULANDRY Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou 16 avril 2022 Baugé en Anjou maine-et-loire

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire