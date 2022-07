Balade gourmande à travers les chais de Tursan, 21 juillet 2022, .

Balade gourmande à travers les chais de Tursan



2022-07-21 – 2022-07-21

4 EUR La Cave des vignerons de Tursan vous accueille dans ses chais le temps d’une balade gourmande. Un moment de partage et d’échange avec un vigneron, autour de son métier, de l’esprit coopératif, de l’histoire du vignoble et ses différentes appellations. Vous découvrirez le parcours du raisin, de la parcelle à la bouteille, la vinification, les différents modes d’élevage d’un vin, tout cela ponctué de haltes gourmandes associant vins et produits du terroir landais.

Inscription auprès de l’OT Landes Chalosse

Animation limitée à 10 personnes maximum

Annulée si moins de 5 inscrits

