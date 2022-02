Balade gourmande à travers les chai de Tursan Geaune Geaune Catégories d’évènement: Geaune

Les vignerons du Tursan vous proposent UNE BALADE GOURMANDE à travers leurs chais, à Geaune. Dégustations de vins accompagnées de bons produits du terroir landais, tout un programme… À offrir ou à s'offrir pour un moment à 2 !

Inscription jusqu'au 22/02/2022

35 EUR

+33 5 58 45 51 25

Cave des vignerons de Tursan

