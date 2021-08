Balade gourmande à Poligny, capitale du Comté Poligny, 12 septembre 2021, Poligny.

Balade gourmande à Poligny, capitale du Comté 2021-09-12 09:30:00 – 2021-09-04 17:00:00 Parc de la maison du Comté 10 Route de Lons

Poligny Jura Poligny

24 EUR Café d’accueil pour départ de balade dans le parc de la maison du comté, balade découverte de Poligny et apéritif crémant et comté, à l’église des Jacobins. Pique Nique dans le parc, animations des amis du Comté, petit marché des artisans et visite de la Maison du Comté !

+33 3 84 37 78 40

