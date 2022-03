Balade gourmande à Pas de Jeu Pas-de-Jeu, 10 avril 2022, Pas-de-Jeu.

Balade gourmande à Pas de Jeu Pas-de-Jeu

2022-04-10 – 2022-04-10

Pas-de-Jeu Deux-Sèvres Pas-de-Jeu

EUR Découvrez les paysages situés sur les bords de la Dive à travers 3 randonnées pédestres de 8, 10 et 12 kms pour les plus sportifs, avec une pause gourmande sur chaque circuit. Un marché des producteurs se tiendra toute la matinée sur le parking de la salle des fêtes : vins, miels, bières, savons au lait d’ânesse…. seront au Rendez-vous !

+33 6 98 85 88 72

Découvrez les paysages situés sur les bords de la Dive à travers 3 randonnées pédestres de 8, 10 et 12 kms pour les plus sportifs, avec une pause gourmande sur chaque circuit. Un marché des producteurs se tiendra toute la matinée sur le parking de la salle des fêtes : vins, miels, bières, savons au lait d’ânesse…. seront au Rendez-vous !

Regroupement des producteurs du Thouarsais et Loudunais

Pas-de-Jeu

