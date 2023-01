Balade Gourmande à Menton Menton Menton Menton Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Balade Gourmande à Menton

2023-04-06 10:45:00 – 2023-04-06 13:00:00

Alpes-Maritimes Menton EUR A la découverte de petits magasins de quartier ou autour des marchés de Menton, un repas délicieux pris de boutique en boutique, avec les récits des parcours de ceux qui nous accueillent dans leur lieu.

Parcours inédit à découvrir. imagesonetcompagnie@gmail.com +33 6 98 21 08 29 https://baladesurbaines.fr/ Menton

