Henridorff Moselle Henridorff 2ème Balade Gourmande

Dimanche 19 septembre 2021

Départ Salle Socio Culturelle de HENRIDORFF

Toutes les 15 minutes à partir de 10h30

Circuit d’environ 10 Kms – 6 étapes de pause gourmande

Adulte 30€ – Enfant 15€ ape.henridorff@gmail.com +33 6 20 38 73 82 APE HENRIDORFF dernière mise à jour : 2021-09-13 par OT PAYS DE PHALSBOURG

