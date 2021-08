Aubure Aubure Aubure, Haut-Rhin Balade gourmande à Aubure Aubure Aubure Catégories d’évènement: Aubure

Haut-Rhin

Balade gourmande à Aubure Aubure, 12 septembre 2021, Aubure. Balade gourmande à Aubure 2021-09-12 11:00:00 – 2021-09-12

Aubure Haut-Rhin Aubure EUR Le Comité des fêtes d’Aubure organise le Dimanche 12 Septembre une balade gourmande dans le plus haut village d’Alsace. Chaussez vos baskets et venez y participer dès 11h pour un parcours de 6 kms. Apéritif – Plat – Fromages et Dessert proposés au prix de 19€ par personne. (hors boissons) 9€ pour les enfants de – de 12 ans. Infos & Réservations avant le 5 Septembre au 03 89 78 14 58. +33 3 89 78 14 58 Le Comité des fêtes d’Aubure organise le Dimanche 12 Septembre une balade gourmande dans le plus haut village d’Alsace. Chaussez vos baskets et venez y participer dès 11h pour un parcours de 6 kms. Apéritif – Plat – Fromages et Dessert proposés au prix de 19€ par personne. (hors boissons) 9€ pour les enfants de – de 12 ans. Infos & Réservations avant le 5 Septembre au 03 89 78 14 58. dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Aubure, Haut-Rhin Autres Lieu Aubure Adresse Ville Aubure lieuville 48.20611#7.22416