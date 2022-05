Balade Gourmande 39 avenue Henri Bertho La baule Catégories d’évènement: La baule

4 tables entre terre, ciel et mer pour une balade gourmande de 8.5km : -avenue Paul Minot : apéro -plage : dégustation d’huîtres -Parc des Dryades : dégustation de galettes-saucisses -Bourg d’Escoublac : dégustation de fraises Tous publics (à partir de 8 ans) Inscription obligatoire : 4 permanences, près de la Boulangerie d’Escoublac, les 7 – 8 -14 -15 mai de 10h à 12h.

2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T20:00:00

