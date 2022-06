Balade gourmande, 11 septembre 2022, .

Balade gourmande



2022-09-11 10:30:00 – 2022-09-11

EUR Nouvelle formule ! Au départ des Tanzmatten, les participants emprunteront le sentier d’interprétation de l’Illwald (5km). L’apéritif « la tradition d’Alsace sortie du four » sera offert et servi en pleine nature sur le circuit. De retour aux Tanzmatten, la fête continuera avec un repas (salade alsacienne, choucroute ou tourte de volaille et son accompagnement, assiette des saveurs, tarte de saison accompagné de reck noir. Animation musicale par l’orchestre Diapason.

Balade sur un sentier d’interprétation de 5km avec apéritif en pleine nature puis repas aux Tanzmatten avec animation musicale

+33 6 76 51 02 26

Nouvelle formule ! Au départ des Tanzmatten, les participants emprunteront le sentier d’interprétation de l’Illwald (5km). L’apéritif « la tradition d’Alsace sortie du four » sera offert et servi en pleine nature sur le circuit. De retour aux Tanzmatten, la fête continuera avec un repas (salade alsacienne, choucroute ou tourte de volaille et son accompagnement, assiette des saveurs, tarte de saison accompagné de reck noir. Animation musicale par l’orchestre Diapason.

dernière mise à jour : 2022-06-23 par