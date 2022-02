BALADE GÉOLOGIQUE COMMENTÉE ‘LA CASCADE DE FAYMONT’ Le Val-d’Ajol Le Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol

Vosges

BALADE GÉOLOGIQUE COMMENTÉE ‘LA CASCADE DE FAYMONT’ Le Val-d’Ajol, 29 juin 2022, Le Val-d'Ajol. BALADE GÉOLOGIQUE COMMENTÉE ‘LA CASCADE DE FAYMONT’ Mairie du Val d’Ajol 1 place de l’Hotel de Ville Le Val-d’Ajol

2022-06-29 14:00:00 – 2022-06-29 16:30:00 Mairie du Val d’Ajol 1 place de l’Hotel de Ville

Le Val-d’Ajol Vosges Pour la période géologique le plus ancienne “La cascade de Faymont”.

Pour une période plus récente voir sur ce site “Les étangs d’Avaux”

Rando locale niveau ‘familles’ 5 ou 6 km env. avec nombreuses haltes commentées.

Courte approche en véhicules personnels.

Limite : 10 personnes. Inscription nécessaire. Participation aux frais 3 €.

Départ Devant la Mairie du Val d’Ajol. +33 7 85 20 53 04 Armand Dangeville

Mairie du Val d’Ajol 1 place de l’Hotel de Ville Le Val-d’Ajol

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol, Vosges Autres Lieu Le Val-d'Ajol Adresse Mairie du Val d'Ajol 1 place de l'Hotel de Ville Ville Le Val-d'Ajol lieuville Mairie du Val d'Ajol 1 place de l'Hotel de Ville Le Val-d'Ajol Departement Vosges

Le Val-d'Ajol Le Val-d'Ajol Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-val-dajol/

BALADE GÉOLOGIQUE COMMENTÉE ‘LA CASCADE DE FAYMONT’ Le Val-d’Ajol 2022-06-29 was last modified: by BALADE GÉOLOGIQUE COMMENTÉE ‘LA CASCADE DE FAYMONT’ Le Val-d’Ajol Le Val-d'Ajol 29 juin 2022 Le Val-d'Ajol Vosges

Le Val-d'Ajol Vosges