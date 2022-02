Balade géologique : A la découverte des matériaux urbains Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Le Havre Seine-Maritime Balade géologique : A la découverte des matériaux urbains Sortons du musée et partons à la découverte des roches qui constituent notre environnement urbain : les bâtiments et l’espace public nous réservent quelques surprises ! Découvrir la ville sous un angle en nous concentrons non pas sur les édifices et les bâtiments mais plutôt sur les matériaux qui les constituent : c’est ce que vous propose cette balade géologique qui vous emmènera aux alentours du Muséum. Un médiateur du Muséum accompagne le groupe et présente les différents types de roches avec des mots accessibles à tous. Cette visite sera traduite en direct en langue des signes française par Éloïse Burel, interprète. A partir de 8 ans. Date : Le samedi 26 mars à 15h

Gratuit

Réservation conseillée à l'accueil du Muséum ou en ligne

