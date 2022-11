Balade « Fougères, mousses et lichens »

2022-12-11 15:00:00 – 2022-12-11 17:30:00 EUR Des végétaux étonnants et souvent méconnus peuplent nos forêts. Au départ de la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais (à 15 h), venez découvrir en balade, et équipés de petites loupes, ces êtres vivants incroyablement beaux.

