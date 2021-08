Guillos Guillos Gironde, Guillos Balade forêt des Landes et lagunes Guillos Guillos Catégories d’évènement: Gironde

Guillos

Balade forêt des Landes et lagunes Guillos, 8 août 2021, Guillos. Balade forêt des Landes et lagunes 2021-08-08 – 2021-08-08

Guillos Gironde Guillos Au cœur de l’océan vert, se trouvent de belles lentilles aux couleurs du ciel… réussirez-vous à les retrouver ?

C’est avec Alexandra Quenu, animatrice Natura 2000, que vous découvrirez ensemble la forêt des landes, son histoire et de son évolution. Au cœur de l’océan vert, se trouvent de belles lentilles aux couleurs du ciel… réussirez-vous à les retrouver ?

C’est avec Alexandra Quenu, animatrice Natura 2000, que vous découvrirez ensemble la forêt des landes, son histoire et de son évolution. +33 5 56 62 12 92 Au cœur de l’océan vert, se trouvent de belles lentilles aux couleurs du ciel… réussirez-vous à les retrouver ?

C’est avec Alexandra Quenu, animatrice Natura 2000, que vous découvrirez ensemble la forêt des landes, son histoire et de son évolution. le républicain dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Guillos Autres Lieu Guillos Adresse Ville Guillos lieuville 44.57482#-0.48854