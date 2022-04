Balade forêt des 5 sens Limeil-Brévannes, 20 avril 2022, Limeil-Brévannes.

Balade forêt des 5 sens

Limeil-Brévannes, le mercredi 20 avril à 14:00

Balade forêt des 5 sens ———————– ### Le 20/04/2022 de 14h00 à 17h00 Lieu : Limeil-Brévannes Accès : Bus J1 ou J2 arrêt “Descartes” Venez découvrir la Tégéval dans une approche sensible, ludique et naturaliste. avec l’association la Bouilloire et l’artiste Candice Hayat, Plasticienne et illustratrice, Candice Hayat proposera aux participants d’arpenter la Tégéval dans une approche sensible, ludique et naturaliste. Les participants interrogeront leur perception sensorielle tout au long de la balade et pourront en apprendre d’avantage sur la faune et la flore du massif de l’Arc boisé. L’activité propose une observation de la biodiversité, des traces, des empreintes, l’écoute des chants d’oiseaux. Les intervenants proposeront de faire vivre plusieurs expériences aux participants pour des souvenirs inoubliables. Elles reposeront sur le décalage entre la vue et l’ouïe. Les participants pourront aussi glaner des objets au sol pour fabriquer une création artistique qu’ils pourront emporter avec eux. La Tégéval est une coulée verte de 20km en Val-de-Marne. Il s’agit d’une liaison verte destinée aux piétons, aux personnes à mobilité réduite et aux cyclistes. Ce projet régional d’envergure reliera à terme le parc du Val-de-Marne à Créteil, à la forêt Notre-Dame, à Santeny. La Tégéval est un projet exemplaire de réaménagement du territoire par le paysage, piloté par le Syndicat Mixte d’Étude et de Réalisation (SMER) pour la Région Île-de-France et son Agence des espaces verts, le Conseil départemental du Val-de-Marne et en partenariat avec les 8 villes traversées par le parcours : Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes, Villecresnes, Yerres, Marolles-en-Brie, Mandres-les-Roses et Santeny. [[https://www.labouilloire.org/evenement-742-balade-foret-des-5-sens.html](https://www.labouilloire.org/evenement-742-balade-foret-des-5-sens.html)](https://www.labouilloire.org/evenement-742-balade-foret-des-5-sens.html)

Proposé par l’association la Bouilloire et l’artiste Candice Hayat,

Limeil-Brévannes descartes, Limeil-Brévannes Limeil-Brévannes Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T17:00:00