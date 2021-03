Pied-de-Borne Pied-de-Borne 48800, Pied-de-Borne « BALADE FORESTIÈRE » Pied-de-Borne Catégories d’évènement: 48800

place du village Pied-de-Borne 48800 EUR Pied-de-Borne Le Foyer Rural de la Borne vous propose de venir participer à une « Balade Forestière » au départ du gué de Fustugères Rendez-vous : à 9h.45 place du village de Pied de Borne Ma coop, pour co-voiturage Retour milieu d’après-midi

12 Km – dénivelé + cumulé = 280 m Possibilité de ne faire :

-que matin + pique-nique : 8km

-pique-nique +après-midi : 4 km

-journée complète

*Sortie repoussée si mauvaise météo… Inscription gratuite par tel ou par mail Seule la carte d'adhésion au Foyer Rural de la Borne, de Villefort-Pourcharesses ou de Prévenchères est nécessaire ! foyerruraldelaborne@laposte.net

