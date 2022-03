Balade forestière hivernale Devant la mairie de Carnetin Carnetin Catégories d’évènement: Carnetin

le samedi 26 novembre à 14:00

Lorsque la nature se pare de givre, de cristaux et des lumières d’hiver, partez bien couverts à la découverte de la faune et de la flore de la forêt des Vallières. Apprenez en davantage sur l’hibernation des animaux, et sur les ressources naturelles qui leur sont utiles pour affronter le froid en cette saison. Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France Devant la mairie de Carnetin Rue Albert Mattar 77400 CARNETIN Carnetin Seine-et-Marne

2022-11-26T14:00:00 2022-11-26T16:00:00

