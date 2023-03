BALADE FORESTIÈRE ET ÉCHANGES AUTOUR DES MISSIONS ONF Lutzelbourg Catégories d’Évènement: Lutzelbourg

BALADE FORESTIÈRE ET ÉCHANGES AUTOUR DES MISSIONS ONF, 18 mars 2023, Lutzelbourg . BALADE FORESTIÈRE ET ÉCHANGES AUTOUR DES MISSIONS ONF 8 rue Ackermann Lutzelbourg Moselle

Moselle Balade forestière à la découverte des arbres avec Raymond Blanche. Échanges autour des missions de l’ONF. Café-gâteau à la bibliothèque en fin de balade. bibliotheque.lutzelbourg@orange.fr +33 3 87 07 88 31 https://mediatheques.paysdephalsbourg.fr/ Lutzelbourg

