Balade forestière en joëlette Rives-en-Seine, dimanche 7 juillet 2024.

Balade forestière en joëlette Rives-en-Seine Seine-Maritime

Connaissez-vous le bois de Villequier, classé Espace Naturel Sensible du Département de la Seine-Maritime ? Même si cela ne fait pas partie de ses missions les plus connues, le Parc se doit aussi de mener des actions en faveur des mobilités, de l’accessibilité. À cet effet, Julien Chesnel, chargé de mission forêt et filières bois du Parc, encadrera cette balade à destination d’un public en situation de handicap, souvent des enfants. Grâce à Api Joëlette Team, cet espace naturel sera ainsi accessible pour tous. Cette association est composée de passionnés de course à pied, qui ont souhaité donner du sens à leur sport en permettant à des personnes en situation de handicap de participer avec eux à leurs courses. En effet, une joëlette est un fauteuil roulant, souvent équipé d’une seule roue, poussé et tiré par deux coureurs, ce qui lui permet de se faufiler dans les sentiers forestiers, mêmes les plus étroits et escarpés.

Ce Rendez-vous s’adresse particulièrement aux personnes à mobilité réduite qui pourront disposer de joëlettes pour découvrir ce lieu emblématique de la vallée de la Seine.

Organisateur Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.

Animateur Julien Chesnel, chargé de mission forêt et filières bois du Parc.

Modalités inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places limité. Prévoir

des vêtements adaptés à la météo.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 09:00:00

fin : 2024-07-07 11:30:00

Villequier

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie

L’événement Balade forestière en joëlette Rives-en-Seine a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine