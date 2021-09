Balade fluviale culturelle “Le silence des coquilles” Le POC, 18 septembre 2021, Alfortville.

Balade fluviale culturelle “Le silence des coquilles”

Le POC, le samedi 18 septembre à 14:00

Près de trois mois après l’exposition du duo d’artistes Julia Borderie & Éloïse Le Gallo au CAC La Traverse, Le silence des coquilles revient dans un format original puisqu’il sera proposé au public lors d’une balade fluviale. Au programme : projection du film Vertogo Antivertigo et traversée d’Alfortville à Paris, sur les “hot spots” de L’Odyssée. Au cours de cette mini-croisière, les passagers pourront se laisser guider par la description du paysage vu de l’eau par Eric Sapin, pilote de l’association Alternat, et pourront observer de près la performance réalisée par Julia Borderie & Éloïse Le Gallo, qui réaliseront une oeuvre éphémère à bord d’une barge CEMEX chargée de granulats, stationnée à Paris, port de Bercy. RDV à partir de 13H30 – embarcadère de CHINAGORA Retour à bord du Bali vers 17H à Alfortville ou retour libre o Possibilité de rester à Paris (retour RATP) pour profiter d’une des guinguettes emblématiques de L’ODYSSÉE et des nombreuses autres festivités organisées par Petit Bain o Eric Sapin proposera également pour ceux qui le souhaitent de prolonger la balade jusqu’à Juvisy, port d’accostage du BALI (retour en RER). En partenariat avec les associations Alternat, dans le Sens de Barge, ODYSSEE et le CAC La Traverse. Un évènement soutenu par la DRAC Ile-de-France et de Val-de-Marne Tourisme et Loisirs

Entrée libre, réservation conseillée

Le POC 82 rue Marcel Boudarias Alfortville 94140 Alfortville La Mairie Val-de-Marne



