Une balade contée d’une heure, à découvrir en famille au bord de la Décidée sur le canal de Roubaix. 3 créneaux disponibles. Rendez-vous le dimanche 30 mai à 14h30, 15h30 ou 16h30. Départ de l’embarcadère Ferme Dehaudt. Stationnement au parking plaine de jeux de Wasquehal. Accessible en transport en commun : Métro ligne 2 – arrêt Hôtel de Ville Wasquehal puis bus n°30 (Direction Tourcoing) – arrêt centre Wasquehal. Tarif plein 3,50 € / réduit 2 € / gratuit. Sur inscription : 03.20.63.11.23 ou [[relaiscanal@lillemetropole.fr](mailto:relaiscanal@lillemetropole.fr)](mailto:relaiscanal@lillemetropole.fr) Protocole sanitaire du Relais Nature (susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) – Port du masque* : o obligatoire dès 6 ans pour toute visite et/ou animation en intérieur o obligatoire dès 11 ans pour toute visite et/ou animation en extérieur o recommandé de 6 à 10 ans pour toute visite et/ou animation en extérieur – Friction des mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition – Distanciation d’un mètre minimum entre chaque « tribu »** – Respect du sens de circulation *Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 **Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit

Lors de cette balade à bord de la Décidée, ouvrez les yeux pour vous délecter du paysage mais aussi les oreilles pour entendre les contes de David Giuliano sur nos hôtes précieux, les abeilles ! Embarcadère Ferme Dehaudt,impasse du Triest,Wasquehal. Impasse du Triest Wasquehal Wasquehal Nord

2021-06-20T14:30:00 2021-06-20T15:30:00;2021-06-20T15:30:00 2021-06-20T16:30:00;2021-06-20T16:30:00 2021-06-20T17:30:00

