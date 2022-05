Balade floristique Bergheim Bergheim Catégories d’évènement: Bergheim

Bergheim Haut-Rhin Le groupe local Alsace Nature-Taennchel Haut-Rhin Nord vous propose une sortie à la découverte des orchidées et autres fleurs remarquables du Grasberg, une colline sèche classée zone Natura 2000. Découvrez la richesse florale de cette colline de pelouse sèche et notamment ses orchidées à l’occasion de cette sortie nature ! +33 6 32 03 33 08 Le groupe local Alsace Nature-Taennchel Haut-Rhin Nord vous propose une sortie à la découverte des orchidées et autres fleurs remarquables du Grasberg, une colline sèche classée zone Natura 2000. Bergheim

