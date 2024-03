Balade floristique avant la nuit BOUAYE Bouaye, vendredi 24 mai 2024.

Balade floristique avant la nuit SNPN – Pays de la Loire Grandeur Nature Vendredi 24 mai, 20h00 BOUAYE Sur inscription

Balade floristique avant la nuit

Vendredi 24 mai, de 20h à 22h, à Bouaye

Réservation : rnn.grandlieu@snpn.fr / 02 40 32 62 81

Dans le cadre de la Fête de la Nature

Dans une ambiance crépusculaire, partagez une balade dans les prairies et forêts humides du nord du lac. Observez la diversité végétale de ce site classé NATURA 2000 et découvrez un lac composé d’une mosaïque d’habitats.

Guidé par Jean-Marc Gillier, Directeur de la Réserve Naturelle Nationale du Lac de Grand-Lieu gérée par la SNPN.

BOUAYE Maison de la Réserve Bouaye 44830 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Jean-Marc GILLIER / SNPN