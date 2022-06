Balade flore de la lande littorale

2022-08-12 – 2022-08-12 EUR Sortie nature – Tout public. En cheminant, vous découvrez le paysage caractéristique de la lande littorale. Emerveillez-vous devant sa flore emblématique et repérez la salsepareille, l’ajonc d’Europe, la ciste à feuille de sauge ou les bruyères. Avec les naturalistes, vous comprendrez comment ces plantes s’adaptent aux contraintes de cet environnement.

Inscriptions obligatoires :

