Saint-Brisson

[Balade Fleurs Sauvages] A la découverte de la flore du Morvan Saint-Brisson, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Saint-Brisson.

Saint-Brisson Nièvre Saint-Brisson EUR 3 Balade commentée sur la flore présente à la maison du Parc : découverte et initiation.

Balade de 2h30. 3€/personne Initiation à la reconnaissance des fleurs sauvages et des cortèges floristiques

 Propriétés des plantes, usages, relations avec les insectes

 Atelier d’initiation à la réalisation d’un herbier Réservation obligatoire à la Maison du Tourisme 0386787957 ou par mail contact@parcdumorvan.org Balade commentée sur la flore présente à la maison du Parc : découverte et initiation.

