et dans nos 6 autres Bureaux: Les Moutiers-en-Retz, La Bernerie-en-Retz, Préfailles, La Plaine/Mer, St Michel-Chef-Chef, Villeneuve en Retz. Navigation côtière d’une heure en Baie de Bourgneuf à bord du voilier CORSAIRES DE RETZ dans le cadre de la fête de la mer. Embarquez à bord du voilier pour une heure de découverte en mer! 3 SORTIES d’une heure au programme : Départ 16h30: Embarquement / Débarquement Vieux Port, quai l’Herminier

