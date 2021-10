Caen Caen Caen, Calvados Balade festive au jardin Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Balade festive au jardin Caen, 1 décembre 2021, Caen. Balade festive au jardin 2021-12-01 14:00:00 – 2021-12-01 16:00:00 Place Blot Jardin des plantes

Caen Calvados Dans le cadre des conseils de jardinage au naturel, la ville de Caen et le Jardin des plantes proposent une balade festive au jardin.

Comment utiliser les plantes du jardin pour les décorations de fête.Réservation au 02 31 30 48 38Jauge limitée

© Pixabay dernière mise à jour : 2021-09-27 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Place Blot Jardin des plantes Ville Caen lieuville 49.18934#-0.37115