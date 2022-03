Balade faune et flore – Dans le bois de la Kabiline Bois de la Kabiline Coignières Catégories d’évènement: COIGNIERES

**Balade – Sciences / Dès 6 ans** Avec Solen Boivin, association Balades nature et patrimoine Nous nous rapprochons du solstice d’été et c’est dans le bois de la Kabiline que nous partons à la recherche des oiseaux nourrissant leurs petits. Nous prendrons le temps d’observer les insectes sur notre passage ou encore de trouver les indices de présence des mammifères qui peuplent ce bois. Prenez vos jumelles ! Balade de 4km

Tarifs : 3€ – 2€ (SQY) / 4€ – 3€ (hors SQY) – Sur réservation

Une balade pour observer les insectes, ou les indices de présence de mamifères. Bois de la Kabiline 78310 Coignières Coignières Yvelines

