Panges Côte-d’Or Panges EUR Par Françoise Spinnler

Un petit coin agricole encore préservé (prairies, cultures, friches avec des haies et des bosquets) existe sur Panges : venez le découvrir au printemps, accompagnée d’une naturaliste et à travers une balade de 4-5 km. RDV à 7 h 30 au parking de l’église de Panges. Covoiturage possible depuis le parking de la Toison d’Or

à Dijon (à demander lors de l’inscription).

« Inscription obligatoire au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr ». Par Françoise Spinnler

