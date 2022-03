Balade faune et flaure – Dans la vallée de la Mérantaise Vallée de la Marantaise Voisins-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Voisins-le-Bretonneux

le samedi 21 mai à 09:30

**Balade – Sciences / Dès 8 ans** Avec Solen Boivin, association Balades nature et patrimoine Cette balade commence à la Maison Rosa Bonheur. C’est donc en pensant aux peintures animalières de cette artiste que nous entrons dans la forêt domaniale de Port-Royal. Cet écosystème nous offre en cette saison des verts de teintes différentes. Nous cheminons parmi les plantes sauvages comestibles jusqu’aux anciennes carrières exploitées jusqu’au siècle dernier. Balade de 5km. Une proposition de La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Tarif : 5€ – 4€ (SQY) / 7€ – 5€ (hors SQY) – Sur réservation

Une balade pour cheminer parmi les plantes sauvages comestibles, de la Maison Rosa Bonheur, jusqu’aux anciennes carrières exploitées jusqu’au siècle dernier. Vallée de la Marantaise 78114 Magny-les-Hameaux Voisins-le-Bretonneux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T09:30:00 2022-05-21T12:30:00

