Balade fat bike

Balade fat bike, 10 août 2022, . Balade fat bike

2022-08-10 – 2022-08-10 Balade en fat bike électrique accompagnée par un guide.

Circuit original effectué intégralement sur la plage, réservé aux adolescents et jeunes adultes. Inscription par mail en mairie : mairiejullou@orange.fr – Place limitée. dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Balade fat bike, 10 août 2022, . Balade fat bike

2022-08-10 – 2022-08-10 Balade en fat bike électrique accompagnée par un guide.

Circuit original effectué intégralement sur la plage, réservé aux adolescents et jeunes adultes. Inscription par mail en mairie : mairiejullou@orange.fr – Place limitée. dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville