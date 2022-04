Balade fanfare Moncontour Moncontour Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Moncontour Côtes d’Armor Venez nombreux à la Balade Fanfare qui saura ravir petits et grands ! Pour cette deuxième édition, la fanfare va vous guider au son de la musique à travers la belle cité de Moncontour. Le départ est prévu au Collège François Lorant à 18H00 et la soirée se termine sur la place devant l’église aux alentours de 20H00. Nous vous attendons nombreux en famille ou entre amis afin de partager ce moment qui a su apporter beaucoup de joie l’année dernière ! +33 2 96 73 41 05 https://contact055417.wixsite.com/cdjmoncontour Venez nombreux à la Balade Fanfare qui saura ravir petits et grands ! Pour cette deuxième édition, la fanfare va vous guider au son de la musique à travers la belle cité de Moncontour. Le départ est prévu au Collège François Lorant à 18H00 et la soirée se termine sur la place devant l’église aux alentours de 20H00. Nous vous attendons nombreux en famille ou entre amis afin de partager ce moment qui a su apporter beaucoup de joie l’année dernière ! Rue Veillet-Dufrêche Collège François Lorant Moncontour

