BALADE FAMILLES CONTES ET JEUX AVEC LA NATURE Portet-d’Aspet, mercredi 10 avril 2024.

Partez aux côtés de Florise, accompagnatrice en montagne, découvrir la Nature et les paysages Pyrénéens d’une façon bien étonnante à travers des histoires et des jeux !

Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat.

Besoin de nature et de découvertes en famille en moyenne montagne ? Au départ du Col de Portet d’Aspet, Florise vous fait découvrir son petit bout de Pyrénées pour le simple plaisir d’être dehors, s’ouvrir aux grands espaces et savourer des histoires d’antan, des légendes ou des contes merveilleux sur la Nature-même que vous serez en train d’explorer. Elle vous montrera également que la Nature, si on la respecte, peut vous aider à inventer et fabriquer des tas de petits jeux, avec tout ce qui se trouve autour de vous… 2020 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:00:00

fin : 2024-04-10

RDV PARKING COL DE PORTET D’ASPET

Portet-d’Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie

