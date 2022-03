BALADE FAMILLE “LES 5 SENS EN ÉVEIL” Jupilles Jupilles Catégories d’évènement: Jupilles

BALADE FAMILLE "LES 5 SENS EN ÉVEIL"
Jupilles, 22 mai 2022
CARNUTA, 2 RUE DU BOURG ANCIEN

Lors de cette balade, plongez dans le monde forestier à travers des expériences sensorielles que nous avons préparées pour toute la famille. Testez vos oreilles et vos yeux, préparez vos papilles et votre nez, ils seront vos meilleurs atouts pour cette sortie. Sur réservation.

5 EUR
accueil.carnuta@loirluceberce.fr
+33 2 43 38 10 31
http://www.carnuta.fr/

