Balade familiale : Sur les traces de nos ancêtres

D’hier à aujourd’hui, découverte de l’histoire de Mouriès racontée par le GAM (groupe archéologique de Mouriès). En empruntant la crête du Castellas, une lecture de paysage permet de prendre conscience de l’intervention de l’Homme sur le paysage. La balade conduit au site des Caisses de Jean-Jean qui nous permet, à l’aide d’un livret pédagogique, de découvrir les richesses des Alpilles et de remonter dans l’histoire de ce site archéologique.

