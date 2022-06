Balade familiale : Les Caisses de Jean Jean au pas de l’âne Mouriès, 24 septembre 2022, Mouriès.

Balade familiale : Les Caisses de Jean Jean au pas de l’âne

Mouriès Bouches-du-Rhône Parc Naturel Régional des Alpilles

2022-09-24 10:00:00 – 2022-09-24 12:30:00

Balade familiale : Les Caisses de Jean-Jean au pas de l’âne



Le parcours, spécialement adapté aux familles traverse le site exceptionnel des Caisses de Jean-Jean et propose 10 étapes d’activités et de jeux pour découvrir la nature et le patrimoine des Alpilles.

Parc des Alpilles avec l’association “Chemin Faisan” et P’tits ânes

Balade familiale : Venez découvrir les Caisses de Jean-Jean à Mouriès en compagnie d’ânes bâtés.

+33 4 90 90 44 00

Mouriès

