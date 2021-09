Balade familiale La Guinguette, 11 septembre 2021, Leers.

Balade familiale

La Guinguette, le samedi 11 septembre à 14:30

Entre France et Belgique, parcourons ensemble la diversité de la voie d’eau et de ses paysages. Cette balade bucolique est parsemée de nombreuses narrations sur l’histoire du canal et de la campagne leersoise, ainsi que sur ses ouvrages et ses berges. Vous découvrirez l’histoire du canal de Roubaix, du pont de Grimonpont, des écluses, des fermes et également des monuments visibles de la berge : l’église St Vaast, l’usine Motte Bossut permettant de conter l’histoire des outils de Leers. Vous saurez tout sur les différents types de berges. Animation gratuite à destination du public familial. Rendez-vous 14h30 à la Guinguette, rue de Wattrelos à LEERS. Durée 2h Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits.

Animation gratuite à destination du public familial.

Animée par la Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature

La Guinguette rue de Wattrelos Leers Leers Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T14:30:00 2021-09-11T16:30:00