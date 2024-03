BALADE FAMILIALE ET EXPLORATION LUDIQUE DE LA NATURE Cornimont, mercredi 14 août 2024.

Avec Pierre-Yves MANSUY dit PYM, accompagnateur en montagne, petits et grands pourront découvrir en marchant et en s’amusant la nature vosgienne. L’occasion pour tous de mener une réflexion participative sur le fonctionnement de la forêt et son avenir. Pour suivre cette animation, petits et grands devront se munir: de chaussures de marche fermées avec une bonne adhérence, d’un sac à dos, d’une petite collation, d’une bouteille d’eau. Et selon les conditions climatiques d’un couvre-chef, de lunettes de soleil, d’un vêtement de pluie. En cas de soucis médicaux, prévenir l’encadrant et prendre d’éventuels traitements. Tarif unique de 6 euros par personne, comprenant une entrée au musée des 1001 racines (gratuit pour les moins de 10 ans). Dès 8 ans. Départ du musée des 1001 racines à 14 heures. Tous les enfants devront être accompagnés d’au moins un adulte. Réservation obligatoire auprès du musée.Tout public

6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 14:00:00

fin : 2024-08-14 16:00:00

23 Route de Lansauchamp

Cornimont 88310 Vosges Grand Est musee1001racines@outlook.com

