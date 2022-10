Balade familiale en rose Puiseaux Puiseaux Catégories d’évènement: Loiret

Loiret Puiseaux Le comité des fêtes de Puiseaux organise pour octobre rose, la balade familiale en rose.

Cette année, 7 parcours vous sont proposés :

– Marche (5 km)

– Marche (10 km)

– Coureurs

– VTT

– Moto

– Voitures anciennes

– A cheval

N’hésitez pas à venir avec du rose. cidf.puiseaux@gmail.com +33 6 72 06 64 73 ©Comité d’initiatives et des fêtes de Puiseaux

