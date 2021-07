Taluyers Taluyers Rhône, Taluyers Balade familiale dans les vignes Taluyers Taluyers Catégories d’évènement: Rhône

Balade familiale dans les vignes 2021-07-07 15:00:00 – 2021-07-07 17:00:00

Taluyers Rhône Taluyers EUR Accompagnés par un vigneron du domaine, partez dans les vignes pour découvrir le travail au fil des saisons. Alors que l’hiver est voué à la taille, le travail des sols, de la vigne s’intensifie au printemps et à l’été. Balade suivie d’une dégustation. accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr +33 4 78 19 91 65 https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/fete-et-manifestation/balade-familiale-dans-les-vignes-taluyers/ dernière mise à jour : 2021-04-13 par

Taluyers
45.64101#4.73145