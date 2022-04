Balade familiale à vélo Plaine de Plainpalais Genève Catégorie d’évènement: Genève

Plaine de Plainpalais, le mercredi 27 avril à 14:00

Sur un parcours sécurisé et hors trafic, vous découvrirez les itinéraires conseillés dans le secteur de Plainpalais/Quartier des Bains et longerons les 2 principaux cours d’eau genevois. En fonction de la vitesse du groupe, la balade peut être raccourcie, l’idée étant de mettre l’accent sur le plaisir et la découverte !

Gratuit

Dans le cadre d’ “Agir pour le climat” de la Ville de Genève, ce vélo-tour du 27 avril invite les familles à découvrir un moyen de déplacement convivial, efficace et respectueux de l’environnement. Plaine de Plainpalais Av. du Mail, 1205 Genève Genève

