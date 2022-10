Balade familiale à vélo Mahalon Mahalon Catégories d’évènement: Finistre

2022-10-16

Finistre Mahalon Nous proposons une balade familiale à vélo sur un parcours sécurisé d’environ 10km. Quelques animations et un ravitaillement viendront ponctuer la balade. Le rendez-vous est fixé sur l’aire de jeu près de la mairie de Mahalon à 9h30, pour un départ à 10h.

L’événement est ouvert à tout le monde à partir de 6 ans. Le port du casque est obligatoire pour les enfants de -12 ans, et recommandé pour tous.

Le point de départ (et de retour) est l’espace de jeu près de la mairie. Rendez vous à partir de 9h30 départ 10h

Le nombre de participants est limité à 40 personnes. L’événement est gratuit et sur inscription.

L’après-midi, nous organisons une bourse aux vélos.

Les bénévoles pour ces deux événements sont les bienvenus. emeline.dunand@yahoo.fr +33 6 76 15 33 64 http://www.cotewaste.wordpress.com/ près de la mairie Aire de jeu Mahalon

