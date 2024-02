Balade ethnobotanique autour des amandiers en fleurs Jouques, samedi 9 mars 2024.

Balade ethnobotanique autour des amandiers en fleurs Jouques Bouches-du-Rhône

Une balade ethnobotanique pour tout savoir sur l’Amandier suivie d’un accueil par les producteurs du domaine et d’une dégustation de leurs produits (vin, huile d’olive, amandes).

La floraison des amandiers nous sort de notre torpeur hivernale. Puisque les japonais vont admirer les fleurs de cerisiers, pourquoi ne pas aller profiter, nous autres provençaux, des amandiers?



Le Domaine Villemus à Jouques, est un lieu un peu à secret à découvrir, où l’on semble voguer sur une mer paisible entre la montagne Sainte-victoire et la Vautubière. Là les vignes, les lavandins et les amandiers ondulent sur le paysage. Quelle aubaine de pouvoir s’en mettre plein les mirettes!



Autant que la Lavande ou l’Olivier aujourd’hui, l’Amandier a été une ressource essentielle pour les provençaux et demeure un ingrédient central de nos desserts et confiseries. Souvenons-nous de « l’amande philippine », de la Tournefort et de la Béraude. Comment distinguer botaniquement parlant l’amande douce de l’amande amère? Comment Zeus est encore intervenu dans les représentations symboliques qui entourent cet arbre? Comment les artistes se sont emparés de l’amandier? De quelle sociologie l’Amandier est-il tributaire?



Je vous invite à venir le découvrir en naviguant parmi les arbres en fleurs au Domaine Villemus samedi 9 mars de 10h à midi. La balade sera suivie d’une dégustation des produits du domaine avec Michel Adaoust, producteur. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 12:00:00

Domaine de Villemus

Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact.lecolebuissonniere@gmail.com

L’événement Balade ethnobotanique autour des amandiers en fleurs Jouques a été mis à jour le 2024-02-26 par Provence Tourisme