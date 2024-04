Balade et repas de Printemps Pradines, samedi 22 juin 2024.

L’association Les Moulins de Razel et Chaumeil organise une randonnée découverte de 14 kms autour de Grandsaigne et Pradines, cascade de la Tine.

Le midi, pause pique nique sorti du sac.

9h00 Rendez-vous à Pérols sur Vézère sur le parking de la Mairie, retour vers 17h30

A partir de 18h30 soirée apéro et repas.

Possibilité d’effectuer uniquement la randonnée ou le repas du soir.

Réservation obligatoire avant le 15 juin 2024. .

Début : 2024-06-22 09:00:00

fin : 2024-06-22 21:30:00

Pradines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

