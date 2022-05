Balade et repas de Printemps Pérols-sur-Vézère Pérols-sur-Vézère Pérols-sur-VézèrePérols-sur-Vézère Catégories d’évènement: Corrèze

PEROLS SUR VEZERE

Balade et repas de Printemps Pérols-sur-Vézère Pérols-sur-Vézère, 21 mai 2022, Pérols-sur-VézèrePérols-sur-Vézère. Balade et repas de Printemps Place de la Mairie Pérols-sur-Vézère Pérols-sur-Vézère

2022-05-21 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-21

Pérols-sur-Vézère Corrèze Place de la Mairie Pérols-sur-Vézère Corrèze Pérols-sur-Vézère Rendez-vous à 9h sur le parking de la Mairie de Pérols sur Vézère.

Possibilité d’effectuer uniquement la randonnée ou le repas du soir sur réservation obligatoire avant le 13 mai. L’Association des Moulins de Razel et Chaumeil vous convie à sa balade de printemps avec une randonnée à la journée sur le thème de la biodiversité avec un intervenant. Pause pique nique et le soir repas convivial. Rendez-vous à 9h sur le parking de la Mairie de Pérols sur Vézère.

Possibilité d’effectuer uniquement la randonnée ou le repas du soir sur réservation obligatoire avant le 13 mai. Place de la Mairie Pérols-sur-Vézère Pérols-sur-Vézère

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, PEROLS SUR VEZERE Autres Lieu Pérols-sur-Vézère Pérols-sur-Vézère Adresse Place de la Mairie Ville Pérols-sur-VézèrePérols-sur-Vézère lieuville Place de la Mairie Pérols-sur-Vézère Pérols-sur-Vézère Departement Corrèze

Pérols-sur-Vézère Pérols-sur-Vézère Pérols-sur-VézèrePérols-sur-Vézère Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perols-sur-vezereperols-sur-vezere/

Balade et repas de Printemps Pérols-sur-Vézère Pérols-sur-Vézère 2022-05-21 was last modified: by Balade et repas de Printemps Pérols-sur-Vézère Pérols-sur-Vézère Pérols-sur-Vézère Pérols-sur-Vézère 21 mai 2022 Corrèze Pérols-sur-Vézère

Pérols-sur-VézèrePérols-sur-Vézère Corrèze