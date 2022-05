Balade et rencontre de l’auteur “Agir pour la biodiversité” le Grenier Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Balade et rencontre de l'auteur "Agir pour la biodiversité"

le Grenier, le samedi 7 mai à 15:00

Agir pour la biodiversité tout autour de vous ——————————————— _Impossible de faire encore l’autruche, la biodiversité est INDISPENSABLE pour la vie, notre vie sur cette planète ! La biodiversité nous nourrit, nous soigne, nous protège contre les accidents naturels. L’agriculture, la santé, le tourisme en dépendent. Aussi, la restaurer devient un enjeu sociétale et un objectif_ _prioritaire pour les citoyens et la planète.Encore faut-il savoir comment faire…_ Venez écouter Jean-François Noblet nous présenter son livre : _Agir pour la biodiversité tout autour de vous_ éd. Plumes de Carotte (maison d’édition Toulousaine) Il nous proposera de passer à l’action concrètement et efficacement dans tous les domaines de notre vie sociale depuis nos maisons, nos routes, nos usines, nos cours d’école, en ville, en forêt ou dans nos espaces agricoles, nos hôpitaux et nos cimetières. Séance de dédicace de cet ouvrage et d’autres… Mais avant la conférence, promenons-nous dans Castanet sur une petite boucle entre ville, parc et aux abord du futur écho quartier pour y rencontrer sa biodiversité…. **Programme** * 15h – Balade* départ du Grenier – 15 places [sur Inscriptions](https://admin.helloasso.com/ressources/evenements/balade-et-rencontre-biodiversite) (merci de prévoir un petit 1/4 d’heure d’avance plutot que de retard ;) boucle facile de 4km ~2 heures _! la balade n’est peut-être pas accessible partout en fauteuil roulant.._ _en cours de vérification._ * 18h Conférence au Grenier La jauge de la salle est limitée à 30 personnes il est conseillé de [réserver](https://admin.helloasso.com/ressources/evenements/balade-et-rencontre-biodiversite) _*Prévoyez selon le temps un équipement adapté et pourquoi pas des jumelles…_

Participation en conscience

