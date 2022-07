BALADE ET PIQUE NIQUE EN LIEU INSOLITE Saint-Germain-d’Anxure Saint-Germain-d'Anxure Catégories d’évènement: Mayenne

BALADE ET PIQUE NIQUE EN LIEU INSOLITE

Saint-Germain-d'Anxure, 2 août 2022

Au bord de l'eau : nature sauvage

Un temps convivial dans un lieu insolite du nord Mayenne accompagné par un guide pour une découverte ludique de la faune et de la flore locales. Détente, surprise et contemplation; cette activité est pour vous.

Prévoyez votre pique-nique !

Inscription obligatoire auprès du CPIE : contact@cpie-mayenne.org ou 02.43.03.79.62

