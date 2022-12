Balade et pique-nique à Saint Germain Saint-Germain-des-Grois Saint-Germain-des-Grois Saint-Germain-des-Grois Catégories d’évènement: Orne

L'Association Saint-Germain des Grois Patrimoine vous donne rendez-vous à 10 heures devant la mairie pour une balade dans la campagne aux alentours de Saint Germain. Cette balade sera suivie d'un pique-nique.

