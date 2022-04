Balade et pêche à pied à marée basse Juillet

Balade et pêche à pied à marée basse Juillet, 1 juillet 2022, . Balade et pêche à pied à marée basse Juillet

2022-07-01 – 2022-07-01 Lors de cette initiation aux techniques de pêche à pied, venez découvrir l’incroyable richesse d’un milieu fragile: l’estran sablo-vaseux.

Rendez-vous au port ostréicole (devant la statue de la Femme Océane)

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme (pas de réservation téléphonique). Chaussures fermées obligatoires. Lors de cette initiation aux techniques de pêche à pied, venez découvrir l’incroyable richesse d’un milieu fragile: l’estran sablo-vaseux.

Rendez-vous au port ostréicole (devant la statue de la Femme Océane)

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme (pas de réservation téléphonique). Chaussures fermées obligatoires. +33 5 56 60 18 07 Lors de cette initiation aux techniques de pêche à pied, venez découvrir l’incroyable richesse d’un milieu fragile: l’estran sablo-vaseux.

Rendez-vous au port ostréicole (devant la statue de la Femme Océane)

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme (pas de réservation téléphonique). Chaussures fermées obligatoires. Grégory Cassiau – Les Escapades dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville