Balade et papotages Saint-Michel-de-Montjoie Saint-Michel-de-Montjoie Catégories d’évènement: Manche

Saint-Michel-de-Montjoie

Balade et papotages Saint-Michel-de-Montjoie, 27 juillet 2022, Saint-Michel-de-Montjoie. Balade et papotages Saint-Michel-de-Montjoie

2022-07-27 14:00:00 – 2022-07-27 17:00:00

Saint-Michel-de-Montjoie Manche Saint-Michel-de-Montjoie Aux alentours du parc-musée, partez pour une petite balade accompagnée, d’environ 6 km, à la découverte du bocage granitique de Saint-Michel-de-Montjoie.

Sur réservation. Aux alentours du parc-musée, partez pour une petite balade accompagnée, d’environ 6 km, à la découverte du bocage granitique de Saint-Michel-de-Montjoie.

Sur réservation. parcgranit@msm-normandie.fr +33 2 33 59 02 22 Aux alentours du parc-musée, partez pour une petite balade accompagnée, d’environ 6 km, à la découverte du bocage granitique de Saint-Michel-de-Montjoie.

Sur réservation. Saint-Michel-de-Montjoie

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Michel-de-Montjoie Autres Lieu Saint-Michel-de-Montjoie Adresse Ville Saint-Michel-de-Montjoie lieuville Saint-Michel-de-Montjoie Departement Manche

Saint-Michel-de-Montjoie Saint-Michel-de-Montjoie Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-michel-de-montjoie/

Balade et papotages Saint-Michel-de-Montjoie 2022-07-27 was last modified: by Balade et papotages Saint-Michel-de-Montjoie Saint-Michel-de-Montjoie 27 juillet 2022 manche Saint-Michel-de-Montjoie

Saint-Michel-de-Montjoie Manche